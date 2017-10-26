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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Как живешь, глубинка?

00:01 / Общество
Губернатор Николай Любимов посетил Сасовский район
Автор фото: Александр Королев | Как живешь, глубинка?
Фото: Александр Королев.

В ходе рабочей поездки по Сасовскому району губернатор побывал в сельской школе, ознакомился с новым оборудованием в одном из передовых агрохозяйств, посетил фельдшерско-акушерский пункт, пообщался с участницей Великой Отечественной войны – бывшей зенитчицей, возложил цветы к памятнику погибшим за Родину.

Директор Алешинской средней школы Сасовского района Татьяна Герасимова уже несколько недель не находит себе места, волнуется за детей. 11-местная «Газель», что свозит ребятню с четырех сел в школу, на ходу уже почти 10 лет, и на следующий год ее пора списывать. А где найти замену, ведь машина стоит денег, которых у школы нет. Татьяна Герасимова решила обратиться за помощью к губернатору Николаю Любимову прямо во время его визита в школу. Николай Викторович выслушал Татьяну Ивановну и обещал оказать помощь в приобретении «Газели». Ремонт, проведенный в школе в летние каникулы, – доказательство того, что губернатор слов на ветер не бросает.

– Ремонта в нашей школе не было с 1970 года, – рассказывает директор школы Татьяна Герасимова. – Для приведения школы в порядок из областного бюджета нам выделили 3 миллиона 850 тысяч рублей, да еще районный бюджет 350 тысяч рублей добавил. Мы отремонтировали все классные комнаты, коридоры на обоих этажах. Спортивный зал в прошлом году в порядок привели. На ремонт затратили 1 миллион 100 тысяч рублей из федерального бюджета и 57 900 – из районного.

Губернатор заглянул в спортзал, а там как раз урок физкультуры проходил. Физрук с 30-летним стажем Сергей Аверцев сразу стал Николаю Викторовичу про чемпионов рассказывать. В школе только одних полиатлонистов больше сорока, а всего обучается 71 ребенок, так что Алешинская школа по праву зовется спортивной. На уроке информатики старшеклассники рассказали губернатору про хорошо работающий интернет и про то, что в школе теперь гораздо уютнее стало.

По словам министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, которая сопровождала губернатора в поездке, к началу нового учебного года в области было отремонтировано и построено вновь 211 образовательных учреждений.

Сасовцам теперь есть где не только учиться, но и лечиться. В селе Берестянки губернатор посетил новый фельдшерско-акушерский пункт. В том, что был раньше, из-за ветхости строения не было воды, газа, канализации. В мае 2017 года во время личного приема граждан к главе региона обратились местные жители с просьбой о выделении нового помещения для ФАПа. В начале сентября 2017 года фельдшерско-акушерский пункт переведен в здание нового жилого кирпичного дома. Организована приемная, смотровая и процедурный кабинет, есть централизованное водоснабжение и канализация, автономное газовое отопление. В перспективе планируется приобретение современного оборудования. Кроме жителей с. Берестянки, медпомощь в ФАПе получает население близлежащих сел и деревень, общей численностью свыше 900 человек, в том числе почти 90 детей.

– По фельдшерско-акушерскому пункту принято удачное решение, – сказал Николай Любимов. – Оно было предложено местными жителями и поддержано муниципалитетом. Люди предложили приобрести часть построенного дома. Это оказалось дешевле, чем новая стройка. ФАП нормального качества. В ноябре туда придет новое оборудование. Я думаю, что люди довольны.

В ходе поездки по району губернатор убедился, что сасовцы умеют организовать производство таким образом, что оно начинает работать эффективно и прибыльно. В ООО «Прогресс» в ходе уборочной 2017 года заготовили 20 тысяч тонн зерна. Хозяйство не меняло свое название с 1929 года, как было основано и название свое оправдывает. Прогрессивно мыслит руководитель хозяйства Рамзан Баталов.

– Мы оборудовали у себя зерносушильный комплекс стоимостью 42 миллиона рублей, – с гордостью говорит губернатору Рамзан Адланович, показывая рукой в сторону поблескивающей оцинковкой установки. – Оборудование здесь полностью шведское. Производительность комплекса – 50 тонн в час при влажности 18-20 процентов.

Рядом с установкой – крытый ток с огромной горой семечек, на котором трудились десятка два женщин. Руководитель хозяйства поясняет губернатору, что там, где целесообразнее, применяется ручной труд. Николай Викторович поинтересовался у рабочих настроением и заверил их в том, что правительство региона уделяет внимание не только развитию действующих производств, но и созданию новых, а также социальной сфере, чтобы людям лучше жилось. Ознакомился губернатор и с современной техникой, высокопроизводительными тракторами, свеклоуборочными комбайнами, которые, кстати, собирают на КамАЗе.

– Очень важно, что предприятие вкладывает средства в новое современное оборудование, – говорит Николай Любимов. – Видно, что идет развитие. Конечно, хозяйству оказывается господ-держка, предоставляются средства на погашение части кредитов, взятых для приобретения техники. Сейчас, в условиях санкций и контрсанкций, нашим сельхозтоваропроизводителям нужно вкладываться, пользоваться государственной поддержкой, диверсифицировать производство, добиваться высоких результатов. Именно такие результаты показала Рязанская область в этом году.

В селе Мордвиново губернатор Николай Любимов навестил участницу Великой Отечественной войны Ольгу Ивановну Косорукову. 15 декабря к ней все село на день рождения собирается. 96 лет будут отмечать ветерану, а дожить Ольга Ивановна хочет до 102 лет. Прошла она всю Великую Отечественную войну. Была зенитчицей. О войне вспоминать не любит, только однажды рассказала, что, когда зенитки делают много выстрелов, ствол раскаляется докрасна. Даже металл не всегда выдерживал напряжение, а вот простые русские женщины выдержали. К многочисленным наградам ветерана добавилась еще одна. Николай Любимов вручил Ольге Ивановне знак «80 лет Рязанской области».

В селе Огарево-Почково Николай Любимов зашел в храм Успения Пресвятой Богородицы, пообщался с иереем Александром. Рядом с храмом – памятник погибшим в годы войны сельчанам. Особо выделены имена двоих героев Советского Союза Михаила Асташкина и Валентина Беглова (дедушки Полномочного представителя Президента России в ЦФО Александра Дмитриевича Беглова). На гранитные плиты легли алые гвоздики в память о тех, кто погиб за Родину.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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