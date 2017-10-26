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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Быть патриотом

00:01 / Общество

Министр труда и занятости населения Рязанской области Валерий Емец провел совещание по развитию в регионе деятельности общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

В работе приняли участие депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, и.о. министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Николай Сокуров, и.о. министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов, представители администрации г. Рязани. На совещании обсуждались основные направления развития движения «Бессмертный полк», вопросы продвижения патриотического туризма, организации историко-патриотических лагерей, активизации привлечения граждан к совместной работе. Николай Земцов подчеркнул необходимость проведения системной работы с использованием индивидуального подхода в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи. «Основное внимание должно быть уделено сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, исследованию судеб солдат, пропавших без вести, которых около 4,2 млн. человек», – сказал Николай Земцов. Он подчеркнул, что работа правительства Рязанской области и регионального штаба движения «Бессмертный полк России» отмечена как одна из лучших практик в РФ.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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