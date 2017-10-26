Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Для строительства станции по обезжелезиванию воды в поселке Каширин направили из областного бюджета 1 миллион 112 тысяч рублей, 600 тысяч выделил бюджет сельского поселения. Станцию начали строить в августе. По плану ее запустят уже в этом году.

КАСИМОВ. Местный Центр поддержки предпринимательства продолжает проводить информационные встречи с бизнесменами города. На последней – обсудили ряд актуальных вопросов. Среди них – внедрение на предприятиях торговли эквайринга (безналичного расчета при помощи пластиковых карт) с целью увеличения покупательского спроса. Предпринимателей проинформировали также о кредитной и гарантийной поддержке через «Корпорацию МСП», «МСП банк» и Гарантийный фонд Рязанской области. Благодаря программам льготного кредитования, разработанным Минэкономразвития России («Программа 674») и Корпорацией МСП («Программа 6,5%»), субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные средства на развитие бизнеса под ставку 9,6 – 10,6%.

СПАССК. В райцентре открыли аллею в честь защитников Старой Рязани – благодаря проекту «Формирование современной городской среды на 2017–2022 годы», инициированному Президентом РФ. Самой важной составляющей аллеи стала «Башня Памяти», которая представляет собой фрагмент оборонительной крепости, на которой возвышается крест с распростертыми черными крыльями. Чести снять защитное покрывало с креста удостоились авторы и создатели аллеи – московский художник, дизайнер Вадим Овсянников и ландшафтный дизайнер Максим Гринаш.

СКОПИН. В районе семи детям-сиротам вручили ключи от квартир. Шесть квартир было предоставлено в новом доме в рабочем поселке Побединка, а седьмая квартира куплена на бюджетные деньги по договору купли-продажи. Жилье полностью благоустроено. Подключено газовое и электрооборудование. Имеется центральная канализация и водоснабжение.

СТАРОЖИЛОВО. Старожиловская районная ветеринарная станция отметила 85-летие со дня создания. Она была организована в 1932 году. Сегодня в ее штате трудятся 18 человек. На торжественном собрании, посвященном круглой дате, присутствовали глава районной администрации Александр Татарников, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Светлана Кычанова. Почетную грамоту губернатора Рязанской области получила главный ветеринарный врач Марина Свиркина, а старейшему работнику ветстанции ветфельдшеру Валентине Городилкиной вручили Благодарность губернатора.