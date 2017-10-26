лизинг
18:32 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
102

Вести районов

00:01 / Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Для строительства станции по обезжелезиванию воды в поселке Каширин направили из областного бюджета 1 миллион 112 тысяч рублей, 600 тысяч выделил бюджет сельского поселения. Станцию начали строить в августе. По плану ее запустят уже в этом году.

КАСИМОВ. Местный Центр поддержки предпринимательства продолжает проводить информационные встречи с бизнесменами города. На последней – обсудили ряд актуальных вопросов. Среди них – внедрение на предприятиях торговли эквайринга (безналичного расчета при помощи пластиковых карт) с целью увеличения покупательского спроса. Предпринимателей проинформировали также о кредитной и гарантийной поддержке через «Корпорацию МСП», «МСП банк» и Гарантийный фонд Рязанской области. Благодаря программам льготного кредитования, разработанным Минэкономразвития России («Программа 674») и Корпорацией МСП («Программа 6,5%»), субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные средства на развитие бизнеса под ставку 9,6 – 10,6%.

СПАССК. В райцентре открыли аллею в честь защитников Старой Рязани – благодаря проекту «Формирование современной городской среды на 2017–2022 годы», инициированному Президентом РФ. Самой важной составляющей аллеи стала «Башня Памяти», которая представляет собой фрагмент оборонительной крепости, на которой возвышается крест с распростертыми черными крыльями. Чести снять защитное покрывало с креста удостоились авторы и создатели аллеи – московский художник, дизайнер Вадим Овсянников и ландшафтный дизайнер Максим Гринаш.

СКОПИН. В районе семи детям-сиротам вручили ключи от квартир. Шесть квартир было предоставлено в новом доме в рабочем поселке Побединка, а седьмая квартира куплена на бюджетные деньги по договору купли-продажи. Жилье полностью благоустроено. Подключено газовое и электрооборудование. Имеется центральная канализация и водоснабжение.

СТАРОЖИЛОВО. Старожиловская районная ветеринарная станция отметила 85-летие со дня создания. Она была организована в 1932 году. Сегодня в ее штате трудятся 18 человек. На торжественном собрании, посвященном круглой дате, присутствовали глава районной администрации Александр Татарников, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Светлана Кычанова. Почетную грамоту губернатора Рязанской области получила главный ветеринарный врач Марина Свиркина, а старейшему работнику ветстанции ветфельдшеру Валентине Городилкиной вручили Благодарность губернатора.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Быть патриотом
По материалам официального сайта Правительства области
Новый сенатор и налоговые льготы
Такими были главные темы прошедшего заседания областной Думы
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Как живешь, глубинка?
Губернатор Николай Любимов посетил Сасовский район
Вячеслав Астафьев
Общество
Новый сенатор и налоговые льготы
Такими были главные темы прошедшего заседания областной Думы
Татьяна Железнова
Общество
В режиме диалога
Представители старшего поколения получили ответы на интересующие их вопросы
Людмила Иванова
Общество
Автоматизируется таможня
Экология
Экоробот, королева мусора и все-все-все
В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»
Людмила Иванова
Общество
Шаг в профессию
Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ольга Драган
Лесные вести
Пусть шумят деревья
Всероссийская акция «Живи, лес!» продолжается
Лада Петрова
Лесные вести
На встречу с природой
В местах отдыха, оборудованных арендаторами, можно не только укрыться от солнца и дождя
Лада Петрова
Лесные вести
Переработать без остатка
ООО «Гранд» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект
Лада Петрова
Лесные вести
Не кашляют, но болеют
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Лада Петрова
Лесные вести
Два храма, как два крыла
На средства лесопользователя в Ермишинском районе возведен новый храм
Лада Петрова
Лесные вести
«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни
Узнавая родной край, школьники из Криуши делают его краше
Лада Петрова
Город и мы
День за днем
Светлана Максимова
Город и мы
Совместными усилиями активистов общественного самоуправления и сотрудников префектуры Рязань становится уютнее
Светлана Максимова
Общество
Подружились две страны
В Рязанскую область с дружественным визитом прибыла делегация школьников из Венгрии
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Тише едешь – дальше будешь
Светлана Максимова
Культура
Комедия, которую ждали
Зрители восторженно приняли новый спектакль театра драмы
Культура
Ложка чуда
Вещи как люди в графических композициях Надежды Блиновой
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Образование и Наука
Малая классика
Туристические маршруты помогут школьникам узнать много нового
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы