В Рязани порядка 3000 детей и подростков в дни осенних каникул отдохнут в лагерях дневного пребывания

Для порядка 3 000 детей и подростков в период осенних школьных каникул на базе общеобразовательных учреждений Рязани будут организованы различные развлекательные и развивающие занятия, тематические акции, уроки, игры и викторины. Об этом информируют в управлении образования и молодежной политики администрации города.

Лагеря с дневным пребыванием способствуют творческому развитию детей, вовлечению в коллективные занятия и организации безопасного и содержательного досуга учащихся.

С полным списком мероприятий, запланированных на период осенних каникул можно познакомиться здесь.

Источник: сайт администрации Рязани