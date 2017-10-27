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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязани порядка 3000 детей и подростков в дни осенних каникул отдохнут в лагерях дневного пребывания

09:07 / Общество
В Рязани порядка 3000 детей и подростков в дни осенних каникул отдохнут в лагерях дневного пребывания

Для порядка 3 000 детей и подростков в период осенних школьных каникул на базе общеобразовательных учреждений Рязани будут организованы различные развлекательные и развивающие занятия, тематические акции, уроки, игры и викторины. Об этом информируют в управлении образования и молодежной политики администрации города.

Лагеря с дневным пребыванием способствуют творческому развитию детей, вовлечению в коллективные занятия и организации безопасного и содержательного досуга учащихся.

С полным списком мероприятий, запланированных на период осенних каникул можно познакомиться здесь.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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