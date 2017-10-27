Рязанцев приглашают на очередную лекцию о Солотче

Сегодня, 26 октября, в областном художественном музее состоится очередная лекция из цикла «Рязань историческая. Открывая ворота в Мещеру».

Публичные лекции уже четвертый год подряд читают в стенах музея самые известные специалисты по истории рязанского края. В этом году об истории Солотчи рязанцам рассказывает кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрий Филиппов.

Как сообщается в официальной группе музея в сети «ВКонтакте», тема очередной лекции – «Солотчинские реалии в произведениях К. Паустовского». За долгие годы жизни в Солотче писатель исходил ее вдоль и поперек. Среди многих солотчинских мест, упоминаемых в произведениях Паустовского и его эпистолярном наследии, есть особенно значимые. Об этих важных или необычных местах и пойдет разговор в ходе лекции.

Начало лекции – в 18.30.