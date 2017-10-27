В ОКБ Рязани проходит акция «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью»

В преддверии 29 октября, Всемирного дня борьбы с инсультом, сегодня в областной клинической больнице проводится акция «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью». Она началась в 9.00., а завершится в 14.00.

В программе экспресс-методы диагностики (измерение артериального давления, пульса, глюкоза крови, индекса массы тела, уровня холестерина в крови), консультации специалистов Центра здоровья с определением уровня риска развития инсульта.

Для населения организованы лекции по первичной профилактике инсульта.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области