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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В ОКБ Рязани проходит акция «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью»

10:16 / Здоровье

В преддверии 29 октября, Всемирного дня борьбы с инсультом, сегодня в областной клинической больнице проводится акция «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью». Она началась в 9.00., а завершится в 14.00.

В программе экспресс-методы диагностики (измерение артериального давления, пульса, глюкоза крови, индекса массы тела, уровня холестерина в крови), консультации специалистов Центра здоровья с определением уровня риска развития инсульта.

Для населения организованы лекции по первичной профилактике инсульта.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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