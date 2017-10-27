В Рязани пройдут гастроли Томского Театра юного зрителя

С 31 октября по 5 ноября этого года пройдут обменные гастроли Рязанского театра драмы и Томского Театра юного зрителя.

Томский ТЮЗ — молодой театр, он начал свою историю с 1980 года. Сегодня на сцене театра идут прекрасные спектакли для детей и взрослых. В репертуаре есть и классические постановки и те, в основе которых актуальная современная драматургия. Каждый год репертуар пополняется несколькими новыми постановками.

Как сообщает портал Вездекультура, труппа Томского ТЮЗа — это единый, профессиональный творческий коллектив, который всегда открыт новому опыту и не боится экспериментировать. Благодаря энтузиазму и активности артистов и сотрудников театра, ТЮЗ на сегодняшний день является одной из ведущих театральных площадок области, принимающей гастроли и театральные фестивали. Кроме участия в фестивалях и конкурсах различных уровней Томский театр юного зрителя сам является организатором областных детских и молодежных фестивалей («Майский жук», «Театр в кармане»), а артисты театра уже несколько лет успешно реализуют свой авторский проект «Дыши свободно».

Гастроли проходят в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли 2017. Для детей и молодежи» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

В Рязанском театре драмы пройдут следующие спектакли:

31.10.2017 19.00, 04.11.2017 18.00 М. Булгаков «Зойкина квартира» (18+)

01.11.2017 19.00 А. Чехов «Руководство для желающих жениться» (16+)

02.11.2017 11.00 М. Супонин «Лиса и медведь» (для детей, 0+)

02.11.2017 19.00 А. Мардань «Ночь Святого Валентина» (16+)

03.11.2017 19.00 Я. Пулинович «Как я стал…» (18+)

04.11.2017 11.00 И.Иванов «Легенда о священной горе» (для детей, 6+)

05.11.2017 16.00 А. Казанцев «Сказ об Иване-мастере» (для детей, 6+).

Томский ТЮЗ — молодой театр, он начал свою историю с 1980 года. Сегодня на сцене театра идут прекрасные спектакли для детей и взрослых. В репертуаре есть и классические постановки и те, в основе которых актуальная современная драматургия. Каждый год репертуар пополняется несколькими новыми постановками.

Как сообщает портал Вездекультура, труппа Томского ТЮЗа — это единый, профессиональный творческий коллектив, который всегда открыт новому опыту и не боится экспериментировать. Благодаря энтузиазму и активности артистов и сотрудников театра, ТЮЗ на сегодняшний день является одной из ведущих театральных площадок области, принимающей гастроли и театральные фестивали. Кроме участия в фестивалях и конкурсах различных уровней Томский театр юного зрителя сам является организатором областных детских и молодежных фестивалей («Майский жук», «Театр в кармане»), а артисты театра уже несколько лет успешно реализуют свой авторский проект «Дыши свободно».

Гастроли проходят в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли 2017. Для детей и молодежи» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

В Рязанском театре драмы пройдут следующие спектакли:

31.10.2017 19.00, 04.11.2017 18.00 М. Булгаков «Зойкина квартира» (18+)

01.11.2017 19.00 А. Чехов «Руководство для желающих жениться» (16+)

02.11.2017 11.00 М. Супонин «Лиса и медведь» (для детей, 0+)

02.11.2017 19.00 А. Мардань «Ночь Святого Валентина» (16+)

03.11.2017 19.00 Я. Пулинович «Как я стал…» (18+)

04.11.2017 11.00 И.Иванов «Легенда о священной горе» (для детей, 6+)

05.11.2017 16.00 А. Казанцев «Сказ об Иване-мастере» (для детей, 6+).