Флаг Рязанской области будет доставлен в Антарктиду

Идея провести акцию «Флаги российских городов – в Антарктиду» появилась в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоялся с 14 по 22 октября

Участник фестиваля, директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков рассказал, что участники 63-й антарктической экспедиции в декабре поднимут на самом южном материке планеты флаги российских регионов. По его словам, идея такой акции появилась во время общения на фестивале с большим количеством молодых ребят из разных городов. Как информирует сайт регионального минспорта, делегация Рязанской области уже передала флаг региона участникам антарктической экспедиции. «Эта акция показывает, что российская молодежь помнит тех моряков – первооткрывателей Антарктиды, которые почти 200 лет назад открыли шестой континент», – отмечают ее участники.

63-я российская антарктическая экспедиция отправится в Антарктиду из Санкт-Петербурга сегодня. Экспедиция достигнет станции «Прогресс» в Антарктиде к середине декабря. Часть ученых пробудет там два месяца, остальные останутся на зимовку.