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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Житель Рязани в своей квартире организовал наркопритон

10:36 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в организации наркопритона.

Полицейским стало известно, что мужчина, проживающий на улице Дзержинского, предоставляет свою квартиру своим знакомым для совместного употребления наркотических средств синтетического происхождения.

Хозяина притона задержали. В его квартире обнаружили предметы со следами синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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