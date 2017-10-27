Житель Рязани в своей квартире организовал наркопритон

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в организации наркопритона.

Полицейским стало известно, что мужчина, проживающий на улице Дзержинского, предоставляет свою квартиру своим знакомым для совместного употребления наркотических средств синтетического происхождения.

Хозяина притона задержали. В его квартире обнаружили предметы со следами синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.