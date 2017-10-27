11 рязанцев вошли в число 500 лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Доцент кафедры иностранных языков РГРТУ Наталья Копылова и студентка РГУ имени С.А. Есенина Дарья Никулина сопровождали иностранные делегации. Студент Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Дмитрий Калинкин работал на церемониях открытия и закрытия фестиваля. Выпускница РГУ имени С.А. Есенина Вера Плаксина оказывала помощь во взаимодействии со средствами массовой информации. Студент Рязанского станкостроительного колледжа Павел Коровкин помогал в организации турниров по компьютерным играм. Студентка Рязанского строительного колледжа, активистка городского волонтерского центра Софья Серова работала по направлению материально-технического обеспечения велотранспортной сети. Председатель молодежной администрации города Сасово Максим Соломатин работал координатором в местах расселения. Студенты РГУ имени С.А. Есенина – Дарья Скоробогатова участвовала в организации питания волонтеров, Наталья Мурчалина сопровождала группы участников по территории фестиваля, Анна Гафарова работала в штабе волонтеров, создавая комфортные условия для их повседневной деятельности, Юлия Тишина работала в центре коммуникаций оперативного штаба фестиваля.

Все они получили памятные подарки с символикой фестиваля, информирует сайт регионального минспорта.

Волонтерский корпус XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стал самым массовым среди неспортивных мероприятий. В его работе принимало участие рекордное количество волонтеров – 5 000 человек из 67 стран мира. Впервые в истории фестивального движения организаторам ВФМС помогали волонтеры ООН. Рязанскую область на фестивале представили 50 добровольцев.