БК «Рязань» одержал победу над ижевской командой «Купол-Родники»

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, накануне состязания, которое прошло в ФСК «Звезда» в Рыбном, выяснилось, что в матче по состоянию здоровья не сможет принять участие капитан БК «Рязань» Андрей Семенов. Тренерский штаб «зубров» сумел найти выход из положения, и рязанцы в этом матче активно играли в защите. Наши игроки сумели прикрыть ведущих игроков команды соперников – Захарова, Кашина, Кирьянова и Алексея Карпеко.

«Высокий» стартовый состав позволил БК «Рязань» сходу навязать представителям Удмуртии борьбу. На протяжении трех периодов инициатива ненадолго переходила то к одним, то к другим, но разница в счете не превышала 5-6 очков. «Зубры» ликвидировали попытку соперников убежать в счете в начале второго периода (19:25), и сами дразнили его перманентными выходами вперед: 35:33 после дальнего попадания Евгения Войтюка, 48:45 после точной атаки опять же издали Валерия Алексеева.

В начале заключительной четверти с разницей в несколько атак наш защитник Юрий Митюк дважды точно бросил издали, приплюсовав точные штрафные – 66:59 ровно за пять минут до финальной сирены. В концовке два мяча в кольцо соперника положил Максим Морозов, а блок-шот Евгения Войтюка за 12 секунд до завершения стал жирной точкой в окончании матча.

Очередной матч наша команда проведет 3 ноября. В ФСК «Звезда» подопечные Павла Гооге примут БК «Самара».