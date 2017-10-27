Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек получили травмы. Еще в 35 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4957 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 38 ДТП
11:28 26.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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