За сутки на дорогах Рязанской области произошло 38 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек получили травмы. Еще в 35 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4957 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии опьянения.