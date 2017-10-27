лизинг
06:03 МСК
Пятница
27 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
94

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 38 ДТП

11:28 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек получили травмы. Еще в 35 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4957 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

11 рязанцев вошли в число 500 лучших волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Житель Рязани в своей квартире организовал наркопритон

Рязанцу грозит штраф за нарушение миграционного законодательства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:04
В Рязани проверяют качество организации питания школьников
18:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года»
17:46
На рязанском спорткомплексе «Химик» начался областной фестиваль ВФСК «ГТО»
17:44
В Рязанской области объединяют усилия власти, бизнеса и общества, чтобы достичь экономического роста
17:42
В Рязани введут в обращение транспортные браслеты для электронной оплаты проезда в пассажирском транспорте
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы