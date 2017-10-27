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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина появится новая кафедра

11:32 / Общество

Вчера прошло заседание ученого совета РГУ имени С.А. Есенина. В работе совета принял участие министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец.

Участники приняли решение о создании базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» при министерстве труда и социальной защиты населения области. Основной задачей кафедры станет развитие научно-исследовательской деятельности и осуществление практической подготовки обучающихся и слушателей по направлениям, имеющим приоритетное значение для социально-экономического развития региона.

Источник: сайт министерства труда и занятости населения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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