В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина появится новая кафедра

Вчера прошло заседание ученого совета РГУ имени С.А. Есенина. В работе совета принял участие министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец.

Участники приняли решение о создании базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» при министерстве труда и социальной защиты населения области. Основной задачей кафедры станет развитие научно-исследовательской деятельности и осуществление практической подготовки обучающихся и слушателей по направлениям, имеющим приоритетное значение для социально-экономического развития региона.

Источник: сайт министерства труда и занятости населения Рязанской области