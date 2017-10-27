В одном из районов Рязанской области выявили бешенство животных

В селе Казачья Слобода Шацкого района выявлено бешенство животных, сообщает сайт издательства «Пресса». На территории села планируется ввести карантин. «Факт заболевания собак и кошек бешенством был выявлен на окраине села», – рассказал глава сельского поселения Валерий Астахов и добавил, что, скорее всего, домашние животные контактировали с больными лисами.

Начальник Шацкой районной ветеринарной станции Александр Терзиев отметил, что в домохозяйствах села Казачья Слобода сотрудники ветеринарной службы провели вакцинацию животных. Граждане, которые контактировали с больными животными, проходят профилактическую вакцинацию в Шацкой центральной районной больнице. Об угрозе бешенства население Шацкого района предупреждено.