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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В одном из районов Рязанской области выявили бешенство животных

11:38 / Актуально

В селе Казачья Слобода Шацкого района выявлено бешенство животных, сообщает сайт издательства «Пресса». На территории села планируется ввести карантин. «Факт заболевания собак и кошек бешенством был выявлен на окраине села», – рассказал глава сельского поселения Валерий Астахов и добавил, что, скорее всего, домашние животные контактировали с больными лисами.

Начальник Шацкой районной ветеринарной станции Александр Терзиев отметил, что в домохозяйствах села Казачья Слобода сотрудники ветеринарной службы провели вакцинацию животных. Граждане, которые контактировали с больными животными, проходят профилактическую вакцинацию в Шацкой центральной районной больнице. Об угрозе бешенства население Шацкого района предупреждено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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