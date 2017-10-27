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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Рязанцы смогут узнать тайны мировой живописи на бесплатных лекциях

11:46 / Культура

Встречи, посвященные искусству разных эпох, будут проходить в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Цикл лекций «Загадки живописи: проблемы интерпретации» организован совместно с факультетом русской филологии и национальной культуры РГУ имени С. А. Есенина. Организаторы сообщают, что всего лекций будет четыре, и проходить они будут по воскресеньям ориентировочно раз в два месяца. Информация о новых мероприятиях цикла, лекторах и темах будет обновляться.

Первая встреча с любителями истории искусства состоится 29 октября. В галерее выступит Наталья Ледовских, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. С. А. Есенина. Тема лекции – «Священные образы: о споре католиков и православных». Начало в 16.00, вход свободный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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