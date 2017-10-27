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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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На 2018 год может быть издан «Рязанский календарь»

12:08 / Культура
На 2018 год может быть издан «Рязанский календарь»

Горожанам и всем, кто интересуется историей и культурой Рязанской области, предлагается принять участие в сборе средств на издание календаря с авторскими иллюстрациями. Каждый сюжет будет посвящен важным современным и историческим событиям региона, а также известным людям, жившим и работавшим на рязанской земле. Придумали проект создатель и руководитель туристического проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева и художница Анна Сальянова. Ранее они уже создали «раскраску-бродилку» для жителей и гостей города, в которой доступно изложены сведения об истории и достопримечательностях Рязани.

Новости о сборе средств и появлении новых иллюстраций организаторы публикуют на сайте Planeta.ru. Каждый участник акции может вложить определенную сумму и получить готовые иллюстрации в электронном виде, наборы открыток, настольные или настенные календари, отпечатанные ограниченным тиражом. На данный момент художница подготовила уже восемь иллюстраций-«месяцев» из двенадцати. Сумма, необходимая для реализации проекта, – 85 тысяч рублей, из них уже собрано более 12 тысяч.

Присоединиться к проекту все желающие могут до 1 декабря. Узнать подробности и ознакомиться с работами Анны Сальяновой можно на странице акции.

Фото проекта «Рязанский календарь»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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