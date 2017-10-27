Рязанцам сообщают: в стране разрабатывают единый алгоритм розыска пропавших детей

В Следственном комитете Российской Федерации прошло совещание, посвященное разработке алгоритма эффективного межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей. Совещание провел глава следственного ведомства Александр Бастрыкин. В работе приняли участие руководители ряда подразделений центрального аппарата Следственного комитета России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, представители Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России, главного управления военной полиции Минобороны России, управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России, Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии.

Средства массовой информации практически ежедневно сообщают о пропавших без вести детях. И в этом случае сегодня события развиваются так: Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поиск, к которому по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций и неравнодушные граждане. Общими силами «потеряшку» находят, но так происходит далеко не всегда. Основная причина того, что поиск может затянуться в отсутствии единого алгоритма, который распределил бы функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковой работы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил, что руководством страны была поставлена задача о создании Национального центра поиска пропавших детей, однако на сегодняшний день задача в должной степени на практике не реализована. Он отметил, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения ребенка необходимо принимать не только после того, как поступят официальные обращения, но по информации из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Он отметил, что выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей до сих пор не всегда осуществляется своевременно. В результате может быть упущено время, которое может стоить ребенку жизни. Он поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проанализировать сложившуюся на местах ситуацию со своевременностью начала розысков.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что без участия волонтёров сегодня не проходят практически ни одни поиски. По её словам, неразрешенным является распределение функциональных обязанностей всех участников розыска. Она полагает, что необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия. Детский омбудсмен поддержала Александра Бастрыкина в вопросе разделения ответственности между федеральным, региональным и субъектовым распределением усилий по поиску детей. Анна Кузнецова заверила Александра Бастрыкина в поддержке его решения о создании экспертного совета по разработке такой модели розыска.

На совещании было высказано предложение уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову, привлекать к поисковым работам бизнес-сообщество, обладающее обширными материальными ресурсами, которые могут существенно помочь в розыске детей. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований, учитывая уже имеющийся положительный опыт совместной работы по розыску детей.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, волонтеры которого действуют в 40 регионах РФ, констатировал, что на сегодняшний день в ряде субъектов России нет необходимых специалистов и оборудования для поиска в природной среде. Он поделился наработанными волонтерами отряда методиками поиска пропавших людей в труднодоступной среде.

Александр Бастрыкин поручил своему старшему помощнику Игорю Комиссарову в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, принимающих участие в розыске детей.

Источник: материалы сайта следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области