В составе ХК «Рязань» новый защитник

ХК «Рязань» заключил контракт с 24-летним защитником Никитой Церенком, сообщает пресс-служба рязанского клуба.

Церенок (родился 27 июля 1993 года) – воспитанник столичной школы хоккея. Он дебютировал в МХЛ в сезоне-2010/11 в составе питерских «Серебряных львов». Он выступал за ЦСК ВВС (Самара), казанский «Барс», «Барыс» и «Снежные барсы» из Астаны, ХК «Саров», хабаровский «Амур», «Звезду-ВДВ» (Дмитров), «Сокол» из Красноярска и словацкую «Жилину».

Сезон-2016/17 начинал в «Жилине», выступающей в Экстралиге чемпионата Словакии, затем вернулся в Россию и завершил сезон в ХК «Саров».