В Рязани задержали подозреваемого в ограблении

В полицию обратилась 63-летняя рязанка, которая сообщила, что в 16:00 на улице Великанова неизвестный похитил ее сумку, а затем скрылся на автомобиле предположительно отечественной марки, информирует сайт УМВД России по области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейские осмотрели близлежащую территорию, опросили местных жителей и нашли свидетеля, который запомнил часть госномера и модель автомобиля грабителя.

Информацию о подозреваемом тут же передали в дежурную часть отдела МВД по Московскому району Рязани, по городу был введен план «Перехват». Вскоре полицейские заметили и остановили машину, похожую на указанную в ориентировке. В салоне авто находился 23-летний житель Михайлова. Было установлено, что этот мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, причастен к ограблению пенсионерки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.