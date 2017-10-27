лизинг
06:04 МСК
Пятница
27 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
103

В Рязани задержали подозреваемого в ограблении

12:42 / Общество

В полицию обратилась 63-летняя рязанка, которая сообщила, что в 16:00 на улице Великанова неизвестный похитил ее сумку, а затем скрылся на автомобиле предположительно отечественной марки, информирует сайт УМВД России по области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейские осмотрели близлежащую территорию, опросили местных жителей и нашли свидетеля, который запомнил часть госномера и модель автомобиля грабителя.

Информацию о подозреваемом тут же передали в дежурную часть отдела МВД по Московскому району Рязани, по городу был введен план «Перехват». Вскоре полицейские заметили и остановили машину, похожую на указанную в ориентировке. В салоне авто находился 23-летний житель Михайлова. Было установлено, что этот мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, причастен к ограблению пенсионерки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцам сообщают: в стране разрабатывают единый алгоритм розыска пропавших детей

В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина появится новая кафедра

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 38 ДТП

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:04
В Рязани проверяют качество организации питания школьников
18:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года»
17:46
На рязанском спорткомплексе «Химик» начался областной фестиваль ВФСК «ГТО»
17:44
В Рязанской области объединяют усилия власти, бизнеса и общества, чтобы достичь экономического роста
17:42
В Рязани введут в обращение транспортные браслеты для электронной оплаты проезда в пассажирском транспорте
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы