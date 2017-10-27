За десять дней в Рязанской области убрали сорок несанкционированных свалок

За десять дней активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области удалось добиться ликвидации сорока несанкционированных свалок. Общее количество убранных территорий, отмеченных на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка», достигло ста. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В середине октября активисты регионального отделения ОНФ приняли участие в селекторном совещании с главами муниципальных районов региона, которое провел заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов. Незадолго до этого чиновник встретился с рабочей группой проекта «Генеральная уборка» и принял личное участие в рейде, организованном региональным отделением ОНФ. Артемов согласился, что темпы работ недостаточны, и поддержал призыв Народного фронта к властям муниципалитетов активизироваться, упомянув при этом об их персональной ответственности за состояние экологии на территориях.

На высказанные замечания оперативно отреагировали власти Рязанского и Михайловского муниципальных районов. Так, в Михайловском районе за 10 дней убрали 19 свалок, в Рязанском – 10. Кроме того, по две свалки ликвидированы в Клепиковском, Путятинском, Рыбновском районах, а также на территории Московского округа областного центра. Активисты регионального отделения ОНФ в свою очередь приняли участие в масштабных субботниках прошедших в поселке Гусь-Железный Касимовского района и селе Киндяково Михайловского района, где вместе с местными жителями убрали несанкционированные свалки, образовавшиеся на протяжении нескольких лет.

Координатор проекта «Генеральная уборка» в Рязанской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Евгений Рыбаков считает, что главная задача сейчас – не снижать темпы работ. «У нас остаются проблемные территории. В первую очередь это город Касимов и Касимовский район, где на интерактивной карте свалок отмечено наибольшее количество очагов загрязнения. Пока не получали мы подтверждений уборки территорий в Спасском, Шацком, Шиловском, Сапожковском районах. Хотелось бы видеть большую активность в Октябрьском и Железнодорожном округах областного центра. Надеемся, что ответственные чиновники данных муниципалитетов последуют примеру своих коллег и в ближайшее время организуют работу по ликвидации несанкционированных свалок», – заключил Рыбаков.