Рязанская облдума даст рекомендации правительству по решению экологических проблем

В Рязанской областной Думе прошел «правительственный час», посвященный экологическим проблемам региона и путям их решения. На вопросы законодателей ответил и. о. министра природопользования области Сергей Абрамов.

Сначала глава ведомства доложил об основных направлениях деятельности министерства. На решение задач в сфере защиты окружающей среды в 2017 году выделено 492,5 млн. рублей в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014 – 2020 годах». Одна из важнейших проблем – качество атмосферного воздуха. С начала года по результатам проверок заведено 32 административных дела, наложено штрафов на общую сумму 613 тыс. рублей. В сфере водного хозяйства проблемой остаются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий. По поручению губернатора Николая Любимова создана группа общественного контроля, которая посещает предприятия, знакомится с их очистными сооружениями и дает оценку их работе. В области охраны водных объектов в 2017 году было рассмотрено 17 административных дел, наложено штрафов на сумму 125 тыс. рублей. Говоря о недропользовании, Сергей Абрамов отметил, что проблемным вопросом является осуществление контроля за рациональным использованием полезных ископаемых региона. Всего в данной сфере с начала года рассмотрено 10 административных дел, наложено штрафов на сумму 1 млн. 115 тыс. рублей.

И. о. министра рассказал и о работе по развитию особо охраняемых природных территорий. По поручению губернатора в текущем году будут созданы два ООПТ областного значения – это «Солотчинский парк» в пос. Солотча и «Норинский лес» в Клепиковском районе, а также увеличена площадь памятника природы «Сынтульское озеро-пруд» в Касимовском районе.

Депутаты в своих вопросах Сергею Абрамову подняли темы очистки малых рек, аккредитации эколабораторий минприроды, захоронения опасных отходов, перспектив развития речного туризма на р. Оке и другие. Татьяна Панфилова спросила, как в регионе идет процесс формирования охранных зон особо охраняемых природных территорий. Как было сказано, для этого необходима постановка территорий на кадастровый учет, эту работу планируется завершить к концу 2019 года. Владимир Сидоров обратил внимание на проблему стихийных свалок. В ответ Сергей Абрамов сообщил, что ведомством разработана территориальная схема обращения с ТБО. Она уже утверждена в Росприроднадзоре. Территория области, согласно схеме, разделена на шесть зон, в каждой из которых должна быть сортировочная станция, кроме того, предусмотрено строительство двух полигонов ТБО и мусороперерабатывающего завода в районе г. Рязани.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет облдумы подготовит постановление с рекомендациями правительству области и вынесет его на следующее заседание регионального парламента.