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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязани открыта новая спортивная площадка

14:10 / Спорт
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани открыта новая спортивная площадка
Фото: Вячеслав Астафьев.

10 спортивных площадок в ближайшее время откроются в регионе в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер». Спортивные комплексы включают в себя различные виды снарядов для уличных занятий спортом – разноуровневые турники, гимнастические скамьи, кольца, брусья, шведскую стенку. Спортивные площадки универсальны и предназначены как для детей, так и для взрослых. Такие объекты дают прекрасную возможность для занятий физической культурой, на них можно подготовиться к сдаче норм комплекса ГТО.

Первая спортивная площадка в рамках проекта установлена в Рязани, возле ледового дворца спорта «Олимпийский». В церемонии открытия площадки приняли участие глава регионального минспорта Татьяна Пыжонкова и руководитель благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» Сергей Дроздов, а также обучающиеся в ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский» дети, их родители, жители микрорайона.

В настоящее время региональное правительство уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от места жительства граждан. В летний период в Рязанской области было установлено 19 площадок для уличных занятий спортом в рамках проекта «Спортивные площадки рядом с домом». Реализация нового проекта «Поколение «Спортмастер» будет способствовать развитию детского и массового спорта в регионе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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