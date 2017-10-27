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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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На конференции в Рязани обсудили создание высокопроизводительных рабочих мест

14:24 / Экономика
Автор фото: Александр Королев | На конференции в Рязани обсудили создание высокопроизводительных рабочих мест
Фото: Александр Королев.

В конгресс-отеле «Старый город» в Рязани прошла региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». В ней приняли участие губернатор Николай Любимов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель председателя правительства области Олег Булеков, руководители регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководители министерств и ведомств региона , предприниматели, представители общественных организаций.

Выступая перед участниками конференции, губернатор Николай Любимов напомнил, что в Майском указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» говорилось о 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть созданы в России к 2020 г. Производительность труда, согласно тому же указу, к 2018 г. должна увеличиться в 1,5 раза. Целей этих можно достичь только с помощью привлечения инвестиций. Меры поддержки инвестиционной деятельности в регионе достаточно известны: это и налоговая, и административная поддержка, и создание центров для организации консультативной поддержки бизнесу при создании высокопроизводительных рабочих мест – некоторые из этих центров уже работают с этого года. Меры структурированы. По мнению Николая Любимова, при этом необходимо сократить количество заполняемых документов, формуляров и отчетности, которые нужны для предоставления этих мер поддержки.

Конференции в регионах проводятся по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Их целью является организация широкой общественной дискуссии по теме создания высокопроизводительных рабочих мест в субъектах Российской Федерации. На конференции в Рязани поднимались вопросы социальной значимости, методологии подсчета высокопроизводительных рабочих мест в России и в регионе, речь шла о потенциале создания высокопроизводительных рабочих мест и основных проблемах, связанных с этим в регионе. По итогам конференции подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Рязанской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест. Модератором конференции был Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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