В Рязанской области появились мошенники, которые выманивают деньги у предпринимателей

Они представляются специалистами Роспотребнадзора

Сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что участились случаи телефонного мошенничества. В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поступают телефонные звонки от имени сотрудников Роспотребнадзора. Мошенники предлагают приобрести печатную продукцию, а в случае отказа – угрожают проведением проверок.

Ведомство сообщает, что управление Роспотребнадзора по Рязанской области не распространяет печатную продукцию, в том числе на платной основе. От должностных лиц управления не могут поступать предложения подобного характера, а так же другие предложения, связанные со сбором финансовых средств.

Граждан просят быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

При возникновении подобных ситуаций рекомендуется обращаться в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу электронной почты: urpn@rzn62.ru или телефону 92-98-07.