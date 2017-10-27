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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязанской области появились мошенники, которые выманивают деньги у предпринимателей

14:38 / Актуально
Они представляются специалистами Роспотребнадзора

Сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что участились случаи телефонного мошенничества. В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поступают телефонные звонки от имени сотрудников Роспотребнадзора. Мошенники предлагают приобрести печатную продукцию, а в случае отказа – угрожают проведением проверок.

Ведомство сообщает, что управление Роспотребнадзора по Рязанской области не распространяет печатную продукцию, в том числе на платной основе. От должностных лиц управления не могут поступать предложения подобного характера, а так же другие предложения, связанные со сбором финансовых средств.

Граждан просят быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

При возникновении подобных ситуаций рекомендуется обращаться в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу электронной почты: urpn@rzn62.ru или телефону 92-98-07.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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