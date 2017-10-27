В Рязанской области пройдет День бесплатной юридической помощи

Завтра в регионе состоится День бесплатной юридической помощи, сообщает представитель регионального отделения Ассоциации юристов России. В течение всего рабочего дня специалисты будут проводить консультации для граждан на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Работать с гражданами будут члены Ассоциации юристов России: представители Адвокатской палаты, областной нотариальной палаты, прокуратуры Рязанской области, регионального министерства социальной защиты населения, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону, управления МВД по Рязанской области, госинспекции труда, а также кандидаты в члены Ассоциации юристов России.

График специалистов, принимающих в Рязанской областной библиотеке им. Горького:

Нотариальная палата Рязанской области – с 9.00 до 11.00,

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области – с 9.00 до 11.00,

УМВД России по Рязанской области – с 9.00 до 11.00,

Управление министерства юстиции РФ по Рязанской области – с 11.00 до 13.00,

Адвокатская палата Рязанской области – с 11.00 до 13.00,

Министерство социальной защиты населения Рязанской области – с 11.00 до 13.00,

Управление Росреестра по Рязанской области – с 13.00 до 15.00,

Представитель ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы» – с 13.00 до 15.00,

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Рязанской области – с 13.00 до 15.00,

Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права» – с 14.00 до 16.00,

Прокуратура Рязанской области – с 15.00 до 17.00,

Государственная инспекция труда по Рязанской области – с 15.00 до 17.00,

Представитель Уполномоченного по правам человека в Рязанской области – с 15.00 до 17.00,

Управление энергетики и ЖКХ администрации г. Рязани – с 15.00 до 17.00.