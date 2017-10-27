Всероссийский бизнес-омбудсмен Борис Титов презентовал в Рязани «Стратегию роста»

На региональной конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России» в Рязани сегодня с докладом выступил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, главным показателем роста, развития экономики страны должны быть высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ). Существует специальная методология их подсчета. Институт экономики роста имени П.А. Столыпина разработал специальную программу действий для всей страны. Он назвал ее «Стратегия роста». В России отдельно для каждой из 34 важнейших отраслей устанавливаются целевые значения. Высокопроизводительными признаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда выше целевого значения. Количество ВПРМ рассчитывается Экспертным центром при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей на основе данных Федеральной налоговой службы по отчетам отдельных предприятий по методике, разработанной «Деловой Россией». Сводная статистика формируется в разрезе регионов и отраслей. В стране на конец 2016 года было 16,6 млн. ВПРМ, по сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 3,88 млн. ед. Имеется увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест и в Рязанской области, но потенциал роста – значительно выше реальных показателей. Между тем, по мнению Титова, ВПРМ – это рост доходов и уровня жизни населения на всей территории страны. «Рабочие места способен создать только частный конкурентоспособный бизнес! Необходимо проведение активной экономической политики государства и создание условий для развития миллионов компаний – реализация «Стратегии роста», – считает Б.Ю. Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.