«Рязань мастеровая» ждет гостей

На выставке местных народных промыслов рязанцы увидят глиняного городничего и ручную вышивку XIX века

Экспозиция «Рязань мастеровая», открывшаяся в историко-архитектурном музее-заповеднике, рассказывает обо всех главных промыслах региона. Выставка охватывает более чем столетнюю историю: на ней представлены и экспонаты, созданные в конце XIX века, и современные изделия. Среди предметов – уникальные старинные керамические фигуры «Городничий» и «Горожанин», созданные в Скопине.

Посетители смогли узнать многое о ремеслах и промыслах, активно развивавшихся на рязанской земле со второй половины XIX века. В экспозиции – михайловское кружево и шитье, кадомский вениз, скопинская керамика, шиловское лозоплетение. Дополнением стала интерактивная карта Рязанской губернии с обозначениями ремесел и промыслов каждого уезда и фотографиями.

Экспонаты для выставки предоставили музей-заповедник Рязанского кремля, областной художественный музей им. И.П. Пожалостина и историко-краеведческие музеи региона – Скопинский и Михайловский. Кроме того, свою лепту внесли музеи и ассортиментные кабинеты предприятий ЗАО «Скопинская художественная керамика», ЗАО «Труженица», ООО «Кадомский вениз», ООО «Шиловская лоза». Так, Заслуженный художник РФ, мастер вышивки Зоя Зайцева передала для выставки альбом с собственными разработками, который включает более 40 образцов. На церемонии открытия представители музеев и предприятий народных промыслов пожелали друг другу дальнейшего творческого развития, а выставке – как можно больше посетителей из Рязанской и других областей.