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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязанской области продолжается первенство по баскетболу среди юношей и девушек «Детская лига»

15:48 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, очередной тур первенства области по баскетболу среди юношей и девушек «Детская лига» прошел в ФСК «Планета спорта» в городе Сасово.

По результатам встреч среди юношей 2003 года рождения и младше команда «Елатьма» Касимовского района одержала победу над шацким «Атлетом» – 92:19.

В состязаниях юношей 2000-2002 годов рождения сасовская «Планета спорта-2» со счетом 54:43 победила команду «Лидер» (г. Касимов).

В поединках среди девушек 2003 года рождения и младше в матче против команды «КУПХГ» поселка Крутоярский Касимовского района уверенную победу одержали спортсменки касимовского «Лидера» 38:65.

Среди девушек 2000-2002 годов рождения сасовская «Планета спорта» с разгромным счетом (31:100) проиграла команде «Лидер-1» из Касимова.

Следующий тур состоится 29 октября в Шацке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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