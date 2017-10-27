В Рязанской области ожидается дождь, снег, метель и гололедица

Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня вечером и ночью, а также завтра утром в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 200-500 метров, усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах местами гололедица.