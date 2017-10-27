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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязанской области ожидается дождь, снег, метель и гололедица

15:49 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня вечером и ночью, а также завтра утром в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 200-500 метров, усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах местами гололедица.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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