Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня вечером и ночью, а также завтра утром в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен гололёд, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 200-500 метров, усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Рязанской области ожидается дождь, снег, метель и гололедица
15:49 26.10.2017 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области появились мошенники, которые выманивают деньги у предпринимателей
В одном из районов Рязанской области выявили бешенство животных
На улице Мюнстерской в Рязани на несколько часов перекрыто движение транспорта