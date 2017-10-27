В Рязани еще на одном участке завершился дорожный ремонт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани ремонтные работы на муниципальных дорогах завершены на 97 процентов. Работа завершена на 37 участках рязанских улиц – Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Бирюзова, Трудовой, Высоковольтной, Старообрядческому проезду, Первомайскому проспекту, Северному и Южному переулкам, проезду Речников, от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, Урицкого, Юннатов и проезду Яблочкова, Братиславской.

Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе и улице Новоселковской. Обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, Полевой, Полонского.

С 23 по 25 октября ликвидированы дорожные ямы на участках автомобильных дорог по улицам Кальной и Новослободской.