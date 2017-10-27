лизинг
06:03 МСК
Пятница
27 / 10 / 2017
Выпуск № 188 (5475)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
91

В Рязани еще на одном участке завершился дорожный ремонт

15:59 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани ремонтные работы на муниципальных дорогах завершены на 97 процентов. Работа завершена на 37 участках рязанских улиц – Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Бирюзова, Трудовой, Высоковольтной, Старообрядческому проезду, Первомайскому проспекту, Северному и Южному переулкам, проезду Речников, от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, Урицкого, Юннатов и проезду Яблочкова, Братиславской.

Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе и улице Новоселковской. Обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, Полевой, Полонского.

С 23 по 25 октября ликвидированы дорожные ямы на участках автомобильных дорог по улицам Кальной и Новослободской.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области ожидается дождь, снег, метель и гололедица

В Рязанской области появились мошенники, которые выманивают деньги у предпринимателей

В одном из районов Рязанской области выявили бешенство животных

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:04
В Рязани проверяют качество организации питания школьников
18:00
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года»
17:46
На рязанском спорткомплексе «Химик» начался областной фестиваль ВФСК «ГТО»
17:44
В Рязанской области объединяют усилия власти, бизнеса и общества, чтобы достичь экономического роста
17:42
В Рязани введут в обращение транспортные браслеты для электронной оплаты проезда в пассажирском транспорте
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы