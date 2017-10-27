Выдающиеся рязанцы отмечены государственными и региональными наградами

Церемония вручения государственных и региональных наград прошла в правительстве Рязанской области. Она была приурочена к Дню народного единства, который будет отмечаться на следующей неделе. Федеральные и региональные награды получили 25 человек.

Среди награжденных – люди различных профессий и возрастов. Это руководители предприятий и организаций, заслуженные рязанцы с большим опытом работы, представители педагогических сообществ, инженерных и творческих профессий.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетную грамоту Президента РФ получил генеральный директор предприятия «Кадомский вениз» Николай Ренин. Знаком Великого князя Олега Рязанского отмечен Почетный работник агропромышленного комплекса России Александр Мазаев. Благодарности главы государства удостоен заместитель главного врача областной больницы Андрей Марков.

Награды собравшимся вручил губернатор Николай Любимов. Он назвал их профессионалами высочайшего уровня.

– Убежден, что каждый из вас является патриотом России. Вы ежедневно доказываете это своим преданным отношением к делу, работая ответственно и на высоком профессиональном уровне, вкладывая свои силы, энергию и творчество в укрепление и развитие страны, – сказал Николай Любимов в своей приветственной речи.