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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

16:31 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 15.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Черновицкая, д. 11, д. 13, д. 13в,

ул. Гоголя, д. 40, д. 41, д. 42 (насосная установка), д. 44, д. 36 корп. 1 (д/сад №99).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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