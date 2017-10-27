Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 15.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Черновицкая, д. 11, д. 13, д. 13в,
ул. Гоголя, д. 40, д. 41, д. 42 (насосная установка), д. 44, д. 36 корп. 1 (д/сад №99).
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