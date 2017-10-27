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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В городе Кораблино Рязанской области благоустроили парк

17:26 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | В городе Кораблино Рязанской области благоустроили парк
Фото: Валентина Севостьянова.

В г. Кораблино в торжественной обстановке отметили завершение благоустройства парка. Благоустройство проходило в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды». В парке установлены скамейки и урны, асфальтирована одна из центральных дорожек, установлены уличные светильники, декоративные парковые фонари. Настоящим праздником для взрослых и детей стала современная спортивная площадка с резиновым покрытием и уличными тренажерами. Один из тренажеров предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями. Общая стоимость работ составила более двух с половиной миллионов рублей.

В торжествах по случаю завершения благоустройства общественной территории парка приняли участие заместитель министра областного ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, глава городской администрации Вячеслав Ермаков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Андреева, жители города, учащиеся школы.

Праздник завершился чаепитием и концертом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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