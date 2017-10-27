В Рязани прошла V межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество»

Как сообщает сайт правительства области в библиотеке им. Горького прошла V межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, общество». В ней приняли участие первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова, замминистра образования региона Александр Кирьянов, представители учреждений культуры и образования, научные работники и краеведы из Рязани, Москвы, Липецка, Коломны, Луховиц, Егорьевска и ряда других городов.

Приветствуя собравшихся, заместитель министра культуры и туризма области Марина Горожанова отметила, что конференция дает возможность объединить усилия как научного, так и культурного сообщества в изучении и продвижении Рязанского края.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, была организована работа тематических секций. Участники рассмотрели ряд вопросов, касающихся истории и культуры Рязанского края, жизни и деятельности выдающихся земляков, патриотического воспитания детей и молодежи, а также ознакомились с книжной выставкой «Рязанская земля: история, культура, общество» из фондов библиотеки имени Горького.