В Рязани введут в обращение транспортные браслеты для электронной оплаты проезда в пассажирском транспорте

Соответствующее постановление подписал накануне исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Карабасов. Новые виды электронного проездного билета предназначаются для учащихся школ, ссузов и вузов Рязани, а также всех горожан, за исключением пенсионеров, для которых в городе действуют особые транспортные карты для льготного проезда. Как сообщает сайт администрации областного центра, рязанцы смогут оценить все преимущества использования транспортных браслетов уже в середине ноября.

Транспортные браслеты будут обладать всеми функциями для оплаты проезда в муниципальном и коммерческом транспорте. Их можно будет самостоятельно пополнять как в автоматических терминалах, так и в стационарных пунктах. Для горожан, уже использующих для оплаты электронный проездной билет – одну из карт УмКа, – приобретение транспортных браслетов не является обязательным. При этом, благодаря удобству использования, стильному виду и долговечному материалу, из которого они изготовлены, ожидается, что транспортные браслеты вызовут интерес со стороны горожан, особенно школьников и студентов.

О дате старта продажи, порядке и местах приобретения и замены транспортных карт на транспортные браслеты будет сообщено дополнительно.