В Рязанской области объединяют усилия власти, бизнеса и общества, чтобы достичь экономического роста

Выступая сегодня в Рязани на региональной конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», губернатор Николай Любимов подчеркнул, что темой для нее является задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в Майском указе «О долгосрочной государственной экономической политике». По этому поводу Николай Любимов заявил: ««Безоговорочное выполнение требований главы государства я считаю нашей основной задачей, на это нацеливаю и свою команду, Сегодня, когда экономика стабилизировалась и наблюдается устойчивый рост по ряду макроэкономических показателей, создание высокотехнологичных рабочих мест, повышение производительности труда является необходимым условием развития экономики». По словам Николая Любимова, эта задача может быть решена только при объединении усилий представителей бизнеса, общественных структур, федеральных и региональных органов власти». Владимир Моторжин, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», беседуя с журналистами, поддержал губернатора, сказав, что объединение усилий бизнеса, власти, общества – насущная необходимость.