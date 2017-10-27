На рязанском спорткомплексе «Химик» начался областной фестиваль ВФСК «ГТО»

В фестивале принимают участие учащиеся рязанских школ. Сегодня в муниципальном центре тестирования собрались более 250 человек. Все они прошли регистрацию на официальном сайте gto.ru и получили уникальный идентификационный номер.

Общее руководство фестивалем осуществляет региональное министерство физической культуры и спорта. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани и ДЮСШ «Ника» – регионального оператора комплекса «ГТО», а также главную судейскую коллегию.

Сегодня участники фестиваля выполняли прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки) и рывок гири 16 килограммов (юноши). Завтра желающих стать заветными обладателями знаков ГТО ждет еще одно испытание – стрельба из пневматической винтовки.

По словам директора спорткомплекса «Химик» Виктора Горшкова, в 2017 году в муниципальном центре тестирования ВФСК «ГТО» проведено 32 мероприятия по сдаче нормативов, из них 22 фестиваля. В них приняли участие 1830 человек (взрослых 461, школьников 1069). С апреля по июль (отчетность поквартальная) выдано 773 знака ГТО.