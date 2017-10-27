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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года»

18:00 / Власть

Это мнение глава региона высказал сегодня, приветствуя участников конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Губернатор Николай Любимов отметил, что правительством Рязанской области совместно с заинтересованными предприятиями готовится заявка в Минэкономразвития РФ на участие в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». На основе этого документа предполагается обеспечить доступность мер государственной поддержки для предприятий, прежде всего за счет максимального упрощения процедур. Кроме того, в 2017 году в результате диалога с представителями бизнес-сообщества принято решение о предоставлении налоговых льгот и субсидий проектам модернизации действующих производств. «Вне зависимости от решения федерального центра относительно налогообложения движимого имущества для инвесторов, уже получающих государственную поддержку в рамках регионального инвестиционного законодательства, льгота по налогу на имущество будет сохранена. Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года, – отметил глава региона. – В рамках закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» в Рязанской области поддержано 25 проектов, объем инвестиций по которым составит около 50 млрд. рублей. За счет их реализации будет создано свыше 3500 рабочих мест, из них уже открыто более 1700, большинство – высокопроизводительные».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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