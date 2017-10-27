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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязани проверяют качество организации питания школьников

18:04 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня в 12 образовательных учреждениях областного центра прошли проверки организации питания школьников. В состав одной из четырех комиссий, которые работали в этот день в рязанских школах, вошли первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Александр Чайка, исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Елена Сорокина, родители учащихся, представители общественности. Они посетили школы №№43, 15, 73, где познакомились с работой столовых, а также пообщались с учениками, которые завтракают и обедают в них.

По словам Елены Сорокиной, в настоящее время горячим питанием в столовых образовательных учреждений Рязани обеспечены более 72 процентов учащихся с 1 по 11 класс. Проверки, преимущественно внеплановые, проводятся во всех муниципальных школах. Их основная цель – повысить качество питания, в том числе на основе пожеланий самих школьников.

В рамках выездов проверяющие обращают внимание на состояние помещений столовых, соблюдение санитарных норм подачи пищи и ее температурного режима, сервировку стола, организацию сопровождения детей классными руководителями, а также работу администраций школ Рязани с семьями, имеющими льготы на оплату питания – многодетными, малообеспеченными семьями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Как отметила Елена Сорокина, проверки организации питания школьников будут продолжены.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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