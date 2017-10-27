Борис Титов совместно с прокурором области провел прием рязанских предпринимателей

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов совместно с прокурором Рязанской области Олегом Чернышом и бизнес-омбудсменом региона Егором Бурцевым провели личный прием предпринимателей Рязанской области в областной прокуратуре.

Со своими проблемами на прием пришли около десяти человек. Основные вопросы, с которыми обратились предприниматели, касались взаимодействия с местной администрацией, с налоговыми органами, банками, ресурсоснабжающими организациями.

Директора двух магазинов на улице Вознесенской г. Рязани Инна Черныгова и Эльвира Казакова обратились по поводу дорожного знака «Остановка запрещена», который был установлен этим летом рядом с их торговыми точками. Из-за запрещения парковки бизнес терпит убытки, клиенты не могут попасть в магазины, проблемы испытывают и сами продавцы при разгрузке и погрузке товара. Бизнес готов оплачивать платные парковочные места. Переговоры об этом с администрацией Рязани были, и есть надежда, что проблему удастся решить цивилизованно.

Было принято заявление от предпринимательницы из Шиловского района, организатора ярмарки в поселке Лесной Татьяны Жогиной. Она пожаловалась, что длительное время не может добиться от местной администрации муниципальной услуги об отведении места под ярмарку. Оборудованная площадка имеется, но органы местного самоуправления дают немотивированный отказ.

Предприниматель Сергей Григорян, занимающийся переработкой отходов пластика, рассказал о трудностях при взаимодействии с «Рязаньэнерго». Решив расширить бизнес, он начал строительство новой площадки в с. Подвязье, однако из-за кризиса не удалось завершить работу в течение срока, предусмотренного техническими условиями на энергоснабжение. На обращение в «Рязаньэнерго» с просьбой продлить срок действия ранее выданных технических условий пришел необоснованный отказ.

Всем пришедшим были даны консультации, обращения приняты в работу, по ним даны поручения.