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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Свято-Успенском Вышенском женском монастыре Шацкого района Рязанскйо области освятили храм Успения Пресвятой Богородицы

18:09 / Общество

Этот храм возвели самым первым на территории монастыря. Сначала он был деревянным, потом его отстроили в камне. Именно с него и началось возрождение обители 20 лет назад. Здесь проходили повседневные и праздничные службы. Когда на место упокоения в Казанский собор вернули мощи святителя Феофана Затворника Вышенского и он стал действующим, Успенский храм закрыли на реставрацию. И вот сегодня его открыли вновь,информирует сайт издательства «Пресса». Торжественную церемонию освящения Успенского храма провел епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.

На церемонии присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, министр культуры и туризма области Виталий Попов, депутат областной Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин. Перед началом праздничного богослужения они возложили цветы к памятнику Феофана Затворника Вышенского.

Торжество продолжилось праздничным богослужением в Успенском храме. После церемонии освящения епископ Феодорит вручил грамоты постоянным дарителям обители. Они, в свою очередь, преподнесли в дар икону Матроны Московской.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе Николай Овсиенко отметил, что работа по восстановлению обители проведена большая и в этом заслуга и настоятельницы монастыря, и губернатора области Николая Любимова, и местной власти. «У монастыря есть хорошая перспектива стать духовным центром России, – отметил Николай Овсиенко. – Очень символично, что первое освящение храма в чине епископа у нового владыки Феодорита совершено здесь. Сегодня, несмотря на будничный день, в храме было много прихожан, и особенно детей. Это говорит о том, что обитель станет родным домом и для будущих поколений».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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