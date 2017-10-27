Участниками региональной программы повышения производительности труда станут 14 рязанских предприятий

Пока они будут участвовать в программе в пилотном режиме

Об этом губернатор Николай Любимов сообщил сегодня, приветствуя участников конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». По словам главы региона, это будут предприятия таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, производство электронного и оптического оборудования, строительных материалов, пищевых продуктов, легкой промышленности. В настоящее время ведется активная работа над тем, чтобы на практике заработала сервисная модель поддержки предприятий промышленности на базе региональных институтов развития. В частности, созданный в августе 2017 года «Центр бережливого производства», объединяя потенциал вузов, будет оказывать организационно-методическую и экспертную поддержку промышленным предприятиям и учреждениям услуг в части внедрения принципов «бережливого производства», оптимизации бизнес-процессов и устранения всех видов потерь. Финансовую помощь предприятиям путем предоставления льготного финансирования на модернизацию производства будет осуществлять Государственный фонд развития промышленности Рязанской области совместно с федеральным фондом.

Источник: сайт правительства Рязанской области