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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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В Рязанской области создается Центр кластерного развития

18:52 / Экономика

Об этом губернатор Николай Любимов сказал сегодня, приветствуя участников конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Глава региона отметил, что наиболее перспективными для региона экономики являются инициативы по созданию кластеров: машиностроения, радиоэлектроники, робототехники и IT; медицинского; строительных материалов; агропромышленного; туристического. В области сейчас создается Центр кластерного развития. Он будет ориентирован на развитие кооперационных связей, усиление горизонтальной интеграции предприятий, а также оптимизацию использования производственных мощностей. «Это возможно за счет применения механизмов аутсорсинга и субконтрактации, реализации совместных проектов, – отметил Николай Любимов. – Инжиниринговый центр обеспечивает решение проектных, инженерных, технологических задач, что способствует развитию, модернизации и внедрению новых технологий на малых и средних предприятиях, а также коммерциализации технологий и знаний».

По словам губернатора, ключевым звеном системы выступит региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который обеспечит продвижение новых технологий, организацию обмена опытом, подготовку и распространение методических материалов, развитие компетенций по приоритетным отраслевым секторам и выполнение ряда других, не менее важных задач.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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