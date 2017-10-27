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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Государственный промышленный парк в Рязанском районе начнут создавать в 2018 году

19:14 / Экономика

Об этом губернатор Николай Любимов сообщил, выступая сегодня на региональной конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

По словам главы региона, к созданию государственного промышленного парка в Рязанском районе общей площадью более 500 га приступит Корпорация развития Рязанской области.

Кроме того, в 2018 году будут выделены средства на реализацию первого этапа создания Рязанского инновационного научно-технологического центра при участии четырех ведущих государственных вузов региона. «Это будет ключевой объект инфраструктуры внедрения проектов «Цифровой экономики». Таким образом, формируется «полюс роста» высокотехнологической промышленности и центр притяжения инновационных компаний, реализующих масштабные IT- проекты», – отметил Николай Любимов.

По словам губернатора, в ближайшее время будет принято постановление правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной. Инфраструктура для инвесторов будет построена за счет средств Фонда развития моногородов и бюджета области. Этот опыт планируется распространить не только на другие моногорода, но и создавать ТОСЭР в регионе в общем порядке, без привязки к конкретному моногороду, что теперь позволяет федеральное законодательство. «Все это позволит сформировать базовые условия для привлечения инвестиций, модернизации и технического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий, а следовательно, создавать высокопроизводительные рабочие места и повышать производительность труда, что является ключевым фактором экономического роста», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 октября 2017 года
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