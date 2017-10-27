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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Я хочу сказать об этом…

00:01 / Вернисаж
Подведены итоги Всероссийской молодежной выставки-конкурса
Автор фото: Вероника Шелякина | Я хочу сказать об этом…
Фото автора.

Конкурс «Я хочу сказать об этом…» стартовал в феврале. Организаторы проекта – министерство культуры и туризма региона и Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера. Всего было подано более 340 заявок из 30 регионов России, а также Донецка и Казахстана. Члены жюри отобрали 150 учших работ, которые можно увидеть в выставочном зале «Артрум» (ул. Стройкова, 90).

Молодые авторы (в возрасте от 14 до 35 лет) представили произведения в семи номинациях: «Станковая живопись», «Декоративная живопись», «Графика», «Фотография», «Дизайн», «Плакат», «Креативные разработки туристского бренда, фирменного стиля и сувенирной продукции».

Традиции русской реалистической живописи вместе с современным композиционным построением произведения, ярким и декоративным цветовым решением предстали перед зрителями в полотнах молодых художников. Авторы самостоятельно ищут себя в изобразительном искусстве. Среди них есть и члены Союза художников России. В числе участников выставки-конкурса – студенты художественных училищ, институтов, академий. Впервые представили свои работы воспитанники детских художественных школ и школ искусств.

В экспозиции можно увидеть творческие работы в разнообразных техниках исполнения, различной сюжетной тематики. Кто-то запечатлел пейзажи южных курортных городов, кто-то раскрыл тему психологического портрета своих предков. Художник через портрет и окружение доносит простую мысль о том, что в жизни нужно ценить каждый миг: радость солнечного дня, хороший урожай, близких людей рядом. Самая волнующая тема – Великой Отечественной войны – не оставила равнодушными многих авторов. В произведениях молодых художников – ветераны, которые помнят свое военное прошлое, женщины войны. Многие ребята изобразили в своих произведениях студенческую жизнь, житейские бытовые заботы, учебные творческие будни.

– Наша молодежь креативная, с большим потенциалом. Уверен, что выставка станет хорошей ступенью для дальнейшего творческого развития молодых художников. У кого-то свой авторский стиль уже сформировался, кто-то находится пока в поиске собственной манеры письма. Главное, чтобы у вас действительно появилось ощущение того, что вы нашли себя в творчестве, – сказал губернатор области Николай Любимов, поздравляя победителей выставки-конкурса. – Хочется пожелать ребятам сохранять в жизни и творчестве позитивный настрой и стать настоящими мастерами своего дела, чтобы художественные произведения зрители узнавали по стилю даже без авторской подписи.

Губернатор Николай Любимов вручил Гран-при выставки-конкурса выпускнице Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера, лауреату всероссийского молодежного конкурса «Молодые дарования России-2017» 19-летней Татьяне Дорофеевой за триптих «Петр и Феврония».

Выставка будет работать до 12 ноября.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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