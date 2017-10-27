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Главная страница / Рязанские новости / 27 октября 2017 года
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Новые права и обязанности

00:01 / Путевой лист
Какие изменения внесены в Административный регламент МВД РФ
Вадим Захаров,
автоэксперт: 

08-09-02 Вадим Захаров,
автоэксперт: 

На прошлой неделе на всех автолюбителей нашей страны буквально обрушился шквал новых правил, требований, законов. Попробуем разобраться во всех хитросплетениях нового регламента. Очень важно, чтобы права водителя были защищены, а новые обязанности не причиняли головной боли всем участникам движения.

Хотя перед тем, как мы поговорим о серьезных вещах, немного улыбнемся. В нашей статье мы, безусловно, защитим ваши права как водителей, а вот вы свои права защитить уже не сможете. В прямом смысле этого слова. По новым правилам все документы, которые вы передаете инспектору ДПС, не должны быть в дополнительной защите, пленке и на специальных держателях. Теперь это запрещено.

Переходим к новым правилам регистрации транспортных средств и проведения экзаменов в Госавтоинспекции. К местам приема и ожидания заявителей будут применяться специальные требования, которые направлены на обеспечение доступности и комфортного нахождения для людей с ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг. Важное уточнение: госпошлину за проведение экзаменов на право управления ТС и выдачу водительского удостоверения надо оплачивать до того, как будет подано заявление.

Выделен вопрос о выдаче дубликата паспорта транспортных средств. Когда прекращается регистрация ТС, этот дубликат взамен утраченного будут выдавать только тогда, когда будет соответствующее решение владельца автомобиля. Установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, когда необходимо заменить водительское удостоверение или получить права международного образца, и он обращается в МФЦ. Этот процесс не должен превышать более 15 рабочих дней.

Подробнее про экзамены. Если экзамен сдается зимой, то при фактическом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. А сам экзамен в таких условиях может проводиться после того, как площадку обработают противогололедными средствами. Усложнились требования к экзамену на первоначальные навыки управления. Теперь при маневре задним ходом включать заднюю передачу можно только один раз.

Вы получили права и поехали. По новому регламенту теперь водителей можно останавливать для проверки документов не только на стационарных постах, но и в любом другом месте на дороге. Когда вас остановили, можете воспользоваться своим правом снимать все происходящее на камеру мобильного телефона. В новом приказе о работе дорожно-патрульной службы теперь нет пункта, который запрещал сотрудникам Госавтоинспекции препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.

Поговорим о возможной проблеме, связанной с получением страхового возмещения после ДТП. Если все оформлено по европротоколу, новые изменения этого не коснутся. Но если страховой случай, то есть авария требует приезда сотрудников ГИБДД и получения от них справки о ДТП, то теперь вы ее не получите. С 20 октября ГИБДД больше не будут выдавать справок о ДТП. Именно тех самых справок, которые так требуют страховые компании, чтобы убедиться, что была авария, в ней пострадал именно этот автомобиль, а за рулем был именно этот водитель.

Сотрудники ГИБДД будут выдавать только процессуальные документы. Это будет определение о возбуждении или отказе в возбуждении административного дела, постановление о наложении наказаний. В этих документах будут подробно прописаны все данные об аварии и ее участниках.

Но правила страхования не изменены. У страховщиков появится повод для отказа в выплате всем, кто попал в ДТП после 20 октября этого года и до появления соответствующих поправок в правила страхования ОСАГО. А что же будет дальше? Страховые компании будут отказывать в приеме документов на выплату только на том основании, что среди бумаг нет справки о ДТП. Водители побегут в суды. Но как сообщают в РСА, в МВД указывают на то, что вся информация о ДТП содержится в заполненном извещении о ДТП.

Дело, конечно, запутанное, но радует одно: в Рязани пока все спокойно и сотрудники идут навстречу рязанскому автолюбителю.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 188 (5475) от 27 октября 2017 года
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