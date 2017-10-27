Понижение градуса

Рязанская ГИБДД рекомендует «переобувать» автомобиль на зимние шины

В связи с понижением температуры воздуха и выпадением осадков в виде снега на территории региона Госавтоинспекция Рязанской области рекомендует всем автолюбителям позаботиться об установке зимних шин. Даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине, так как сцепные свойства таких шин значительно ухудшаются со снижением температуры. Таким образом вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Всем водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям. Быть внимательными, особенно в вечернее, ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Госавтоинспекция региона рекомендует пешеходам быть внимательными при переходе через проезжую часть дороги и иметь на одежде световозвращающие элементы.