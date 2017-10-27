В ночной рейд – по правилам

Телекомпаниям Рязанской области главный государственный инспектор подарил световозвращающие жилеты

В рамках церемонии награждения победителей творческого конкурса «Служба 02», который проходил в 2017 году на территории Рязанской области, начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Олег Юрьевич Иванов передал представителям всех телекомпаний области световозвращающие жилеты в целях обеспечения личной безопасности корреспондентов, выезжающих в темное время суток на съемки телевизионных сюжетов.

Регулярно снимая сюжеты об участниках дорожного движения, операторы и корреспонденты телевидения очень часто забывают о личной безопасности. О мерах безопасности в момент съемок на улице напомнил журналистам начальник УГИБДД и обратился ко всем присутствующим с призывом помнить, что в темное время суток при движении по загородной дороге использовать световозвращающие элементы обязательно. Выразил надежду, что полезный подарок обязательно пригодится в повседневной деятельности.