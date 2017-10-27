Рязанское развитие. Илья Липилин

Продолжаем рассказ о тех, кто вносит заметный вклад в прогресс шахмат в регионе

Илья Липилин – кандидат в мастера спорта по шахматам. Играть он начал с 5 лет, сначала занимался дома с родителями, а в возрасте 7 лет пошел тренироваться в Рязанский городской дворец детского творчества.

Мы перечислим некоторые из его довольно-таки серьезных достижений.

В 2013 году на первенстве Рязанской области среди юношей и девушек в категории мальчики до 10 лет Илья занял второе место.

В 2014 году победил на проходившем в Нальчике первенстве России по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В 2015 году в Братиславе на чемпионате мира по шахматам среди лиц с ПОДА занял второе место среди юниоров.

В 2016 году на чемпионате мира по шахматам среди спортсменов с ПОДА стал вторым в категории «юниоры» – 1998 г.р. и младше.

В том же году на первенстве ЦФО по шахматам, проходившем в Суздале, занял 7 место в возрастной группе до 17 лет.

В 2016 году на сеансе одновременной игры, посвященном памяти рязанского тренера по шахматам Игоря Сенченко, смог сыграть вничью с международным гроссмейстером Дмитрием Андрейкиным.

В 2017 году стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. Турнир проходил в Словакии.

И наконец на соревнованиях «Moscow Open 2017» занял четвертое место в турнире Н (категория 2002 – 2003 годов рождения).