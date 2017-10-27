В какой кружок записаться?

Опытные рязанские спортсмены с удовольствием вспоминают: в советские времена чуть ли не в каждом городском дворе собирались жители и играли в шахматы и шашки. Приобщиться к миру взрослых было для ребенка и заманчиво, и престижно. В то же время многие из нынешних мастеров и гроссмейстеров начинали свою «карьеру» в детских кружках. Почему бы не последовать их примеру и современным детям? Чтобы было легче это сделать, назовем действующие сейчас кружки по шахматам в Рязани.

Коррекционная школа-интернат № 26. Тренеры – Олег Алешин и Сергей Герасин. Ул. Новаторов, д. 3а. Тел. 34-50-15. Рязанский городской дворец детского творчества. Тренер – мастер ФИДЕ Алексей Лызлов. Ул. Есенина, д. 46. Тел. 44-67-51. ЦДТ «Октябрьский». Ул. Зубковой, д. 27 Тел. 27-91-32. Клуб для детей и взрослых «Конфетти». Шахматный клуб «Эндшпиль». Тренер – Анастасия Гаевская, имеет второй разряд по шахматам. Славянский пр., д. 6. Тел. 47-55-22. ДЮСШ «Золотые купола». Тренеры – международный мастер Олег Алешин и мастер ФИДЕ Станислав Козлов. Пр. Яблочкова, 7. Тел. 50-25-65. Центр детского развития «Новые горизонты». Тренер – Игорь Чернов. Окский проезд, д. 4, к. 2. Тел. 50-27-03. «Морская школа» (детский центр). Тренер – Николай Никитенко. Солотчинское шоссе, д. 1. Тел. 95-58-80. Детско-юношеский центр «Надежда». Шахматный клуб «Олимп». Тренеры – Владимир Даденко и Лариса Биленко. Ул. Интернациональная, д. 5. Тел. 36-02-82.